Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина собираются уволиться, ссылаясь на плохие условия труда

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина собираются коллективно уволиться, ссылаясь на плохие условия труда. Вместо решения насущных задач, руководство занимается политическими играми и необоснованными кадровыми вопросами, — говорится в видеообращении онкологов.

Медики также требуют прозрачного распределения зарплаты. Обращение онкологов поддержали родители больных детей.

Некоторые сотрудники Центра не сработались с новым начальством. Такое мнение телеканалу РБК высказал советник директора НИИ имени Блохина Владимир Поляков.

По некоторым данным, в кадровой службе НИИ пока нет ни одного заявления об увольнении врачей.

Конфликт в НИИ имени Блохина продолжается уже с августа, когда было объявлено о намерении сократить более семисот человек. В Госдуме знают о проблеме в институте детской онкологии, заниматься конфликтом должен Минздрав, — сказал «Эху Москвы» зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Минздрав примет меры и прояснит ситуацию в онкоцентре, — пообещали в Кремле.