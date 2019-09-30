Петербургский суд прекратил дело священника, который сознательно оставил без лечения приёмную дочь

ВИЧ-положительная девочка умерла после того, как её родители отказались от помощи медиков.

У дела истёк срок давности, сообщили в пресс-службе городских судов Петербурга. Расследование началось сразу после смерти приёмной дочери Георгия Сычёва два года назад. По данным следствия, у девочки был диагностирован ВИЧ. Однако приёмные родители не только отказывались от положенного в таком случае лечения, но даже скрывали этот диагноз от обычных врачей, рассказывает ТАСС. Ребенка регулярно увозили из дома в тяжёлом состоянии, однако каждый раз Сычевы подписывали отказ от медпомощи. В результате Следственный комитет возбудил дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. Сейчас сроки давности по обоим обвинениям истекли, и адвокат Сычёвых попросил о прекращении дела. Прокурор не стал возражать. Добавлю, протоиерей Георгий Сычёв – полковник МВД России в отставке. Сейчас он – настоятель трех храмов в Петербурге.

Официально РПЦ не отрицает ВИЧ. В Петербургской епархии даже действует специальный отдел по работе с ВИЧ-инфицированными людьми.