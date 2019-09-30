В Оренбургской области не меньше 100 человек пришли на молебен в поддержку священника Николая Стремского, арестованного за насилие над приемными детьми. Больше часа прихожане молились в Саракташской обители милосердия, настоятелем которой был задержанный священник.

Утром большинство редакций оренбургских СМИ получили приглашение на пресс-конференцию от журнала «Православный Духовный Вестник». В приглашении говорилось, что дети, которые были на воспитании в семье священника Николая Стремского, готовы представить журналистам свою точку зрения на арест главы самого многочисленного российского семейства. Почти за 30 лет священник усыновил и взял под опеку больше 70 детей. После его ареста всех несовершеннолетний детей, а это 9 человек, изъяли. Из них шестеро несовершеннолетних, по версии следствия, стали жертвами развратных действий, а одна удочеренная девочка якобы была изнасилована.

В 14 часов, когда журналисты ждали начала пресс-конференции, в обители начался молебен. По разным оценкам, в церкви собрались от 100 до 200 человек. Пришедшие молились около часа, некоторые плакали, отмечает портал 56Orb.

После этого, несколько человек, которых воспитал Николай Стремский и которого они называют папой, представили свою версию произошедшего. Они полагают, что приемные дочери, которых Николай Стремский ругал за ночные прогулки, могли оговорить его, чтобы таким образом отомстить.

На сайте Саракташской обители было опубликовано подробное обращение от лица совершеннолетних детей священника. Оно адресовано Уполномоченному по правам человека, Уполномоченному по правам ребенка, в Следственный комитет и в Генпрокуратуру. В нем говорится, что «совершается беззаконие». Дети не верят в обвинения, потому что сами росли в этой семье. Они также рассказывают, что их воспитывали в строгих моральных принципах по православным канонам. По их версии кто-то целенаправленно фабрикует доказательства, воспользовавшись незрелостью подростков.

Вместе с Николаем Стремским были задержаны его совершеннолетняя дочь и ее муж. Их обвиняют в том, что они длительное время удерживали в гараже троих подростков.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, которая также замужем за священником, попросила прокуратуру проверить органы опеки.