Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия» назвал самым влиятельным депутатом Госдумы председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Второе место у Вячеслава Володина, а третье – у Виктора Пинского. Представитель центра Светлана Тельнова рассказала «Эху Москвы», что оценивалось влияние депутатов на законотворческий процесс, а также практика лоббирования.