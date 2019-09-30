В Кремле переадресовали к главе Калмыкии вопросы по назначению мэром Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее работал в самопровозглашенной Донецкой Народной республике. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главное, чтобы все соответствовало законодательству Российской Федерации. Ранее в Элисте состоялся сход граждан против назначения Трапезникова. Многие местные жители считают, что человек извне не сможет решать их проблемы.

Решения проблемы Элисты требуют нестандартных подходов и это под силу новому главе городской администрации, — уверен глава Калмыкии Бату Хасиков.

Он подчеркнул, что власти Калмыкии окажут помощь и поддержку Трапезникову.