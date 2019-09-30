ПАСЕ включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным митингам в Москве

Тема дебатов выглядит искусственной, это похоже на попытку вмешательства во внутренние дела России. Такое мнение высказал глава российской делегации в Брюсселе, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Москве регулярно проходят митинги, и власти разрешают оппозиции проводить мероприятия, добавил Петр Толстой.

Власти России привыкли решать подобные проблемы с помощью взяток, и эта тактика хорошо зарекомендовала себя со многими странами Европы. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Валерий Соловей.

С Соединенными Штатами и Великобританией такая политика не сработала, хотя попытки предпринимались, добавил Валерий Соловей.