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Эксклюзив Эха 18:04, 30 сентября 2019

Мосгорсуд приговорил Павла Устинова к году лишения свободы условно по делу о применении насилия против росгвардейца

Мосгорсуд приговорил актера Павла Устинова к году лишения свободы условно по делу о применении насилия против росгвардейца. Апелляционная инстанция смягчила приговор, назначенный в середине сентября Тверским судом.

Заседание по делу Устинова сегодня продолжилось просмотром двух видеозаписей задержания обвиняемого, во время которого тот якобы вывихнул руку росгвардейцу Александру Лягину. Это те же видео, которые ранее отказался смотреть судья первой инстанции Алексей Криворучко. На записях запечатлены события 3 августа. Там видно, как бойцы подбежали к Устинову, спокойно стоявшему у станции метро «Пушкинская», повалили его на землю и стали бить дубинками. Лягин, который сегодня тоже присутствовал на процессе, рассказал, что обвиняемого задержали из-за того, что тот выкрикивал лозунги и мог координировать протесты с помощью мобильного телефона. Потерпевшему задали несколько уточняющих вопросов и на этом судебное следствие завершилось.

После небольшого перерыва суд перешёл к прениям. Прокурор Зверева заявила, что суд первой инстанции исследовал обстоятельства дела верно и Устинов виновен в преступлении. При этом, по мнению стороны обвинения, Тверской суд не уделил достаточно внимания смягчающим обстоятельствам, включая положительные характеристики обвиняемого и поручительства. В связи с этим Зверева попросила дать Устинову те же 3,5 года, назначенные судьёй Криворучко, но условно. Защита, напротив, сочла приговор первой инстанции незаконным. Адвокат Анатолий Кучерена подчеркнул, что ни одного доказательства вины его подзащитного в деле нет. При этом он не стал обвинять Лягина в лжесвидетельстве и даже поблагодарил Росгвардию за охрану общественного порядка. Обвиняемый же назвал своё задержание стечением обстоятельств, попросил об оправдании и сказал, что «не хочет ничьей крови».

Коллегия под председательством судьи Елены Ивановой совещалась около 15 минут, а после возвращения приговорила актера к году лишения свободы условно. Сам Устинов таким исходом остался недоволен. Его защита также убеждена в невиновности актера. Приговор обязательно будет обжалован, рассказал журналистам адвокат Дмитрий Чешков.

В ходе сегодняшнего заседания к делу также был приобщен административный протокол, по которому Устинова оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа. По словам адвокатов, ранее им не было известно об этом документе.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приветствовала решение Мосгорсуда. При этом она сказала о необходимости изучить все доказательства, которыми мотивировала свой приговор апелляционная инстанция.

Борьба за отмену приговора Павлу Устинову и других фигурантов «московского дела» должна продолжаться, — считает актер Анатолий Белый.

Он считает, что в сложившейся ситуации каждый человек должен сам решить, как он может помочь неправомерно осужденным и что следует делать.

Актер Павел Устинов получил один год лишения свободы условно. Это результат неповиновения представителям власти, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Сергей Марков.

Он также считает, что в России нет политических заключенных.

Кстати, сегодня вечером Мосгорсуд заявил о травле в СМИ судьи Криворучко. В специальном заявлении говорится, что суд приветствует взвешенные и ответственные аналитические рассвуждения, которые отражают неравнодушное отношение общества к процессу. Однако некоторые публикации, читают в Мосгорсуде, свидетельствуют о неуважении и провокации в адрес Криворучко.

Сегодня Мосгорсуд отказался отменить арест фигуранта «московского» дела Никиты Чирцова. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Он будет находиться под стражей. Также суд оставил под домашним арестом до 8-го января Сергея Фомина. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Несмотря на изменение приговора Павлу Устинову, делать выводы о судьбе других фигурантов «московского» дела нельзя, — считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

2-го октября будет рассмотрена апелляция на приговор Ивану Подкопаеву, а 3-го – Владиславу Синице и Евгению Коваленко.



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