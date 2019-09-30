Зеленский: Правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения закона, но не будут этого делать по приказу
Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения закона, но не будут этого делать по приказу из-за границы. Так украинский лидер прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа.
Телефонный разговор Зеленского с Трампом в июле этого года стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Трампа подозревают в том, что он попросил своего украинского коллегу расследовать деятельность Хантера Байдена, сына своего вероятного соперника на президентских выборах в следующем году.