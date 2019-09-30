Защита Павла Устинова намерена добиваться его полного оправдания

Об этом сообщил адвокат молодого человека Дмитрий Чешков.

Сегодня Мосгорсуд изменил приговор актеру, которого ранее признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Апелляционная инстанция подтвердила его вину, но вместо 3,5 лет лишения свободы назначила 1 год условно.

Напомним, решение о 3,5 годах колонии вынес судья Тверского суда Алексей Криворучко. Несколько минут назад Мосгорсуд выпустил заявление, в котором говорится, что после этого судья подвергся травле.