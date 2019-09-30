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Эксклюзив Эха 17:13, 30 сентября 2019

В Госдуме рассчитывают, что Миндзрав уладит конфликт в онкоцентре имени Блохина

В комитете Госдумы по охране здоровья рассчитывают, что Миндзрав уладит конфликт в онкоцентре имени Блохина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Федор Тумусов.

«Эту проблему надо решать с точки зрения конфликта. Есть новый руководитель, опытные работники, много проблем накопилось. В конкретной ситуации заниматься этим делом должен Минздрав РФ», — заявил он.

Ф.Тумусов добавил, что в комитете знают об этой проблеме. «Информация о конфликте идет давно. В его основе лежит общий кризис в системе здравоохранения и трансформация данной системы, в том числе лечебных учреждений. Это очень плохая ситуация, конечно — врачи должны лечить людей, а не воевать друг с другом», — заключил депутат.

Ранее 26 детских онкологов из Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили о готовности уволиться в полном составе в случае, если не будет заменено их руководство. Кроме того, врачи потребовали «обоснованно и прозрачно распределять зарплату», а также провести аудит строительства новых корпусов института.



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