В Москве предположительно машина сотрудника ФСО сбила человека на пешеходном переходе

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на координаторов общественного проекта «Движение». Согласно этим данным, Андрей Орел и Дмитрий Золотов переходили дорогу на Васильевском спуске. После того, как Золотова на пешеходном переходе сбил автомобиль со спецсигналом, были оформлены все необходимые документы. От госпитализации Золотов отказался. Спустя некоторое время координаторов проекта «Движение» остановили сотрудники ФСО. Они вызвали наряд ППС. В итоге Орла и Золотова доставили в отдел полиции «Китай-город». Полицейские сказали, что на обоих есть некое заявление и в связи с этим они задержаны.