Полицейские работали на митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября под видом журналистов

Организаторам стало известно о как минимум двух таких сотрудниках.

Заместитель секретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии Игорь Ефимов заметил во время митинга в зоне для прессы двух мужчин с камерами и без опознавательных знаков. «Подошел к ним, спросил про аккредитацию. Они достали пресс-карты ТВЦ», — рассказал Ефимов «Медиазоне». По его словам, он сказал им, что у них должна быть аккредитация от пресс-секретаря партии и бейджи «Пресса», которые выдают на входе всем аккредитованным журналистам, и попросил удалиться. В ответ они рассмеялись и с улыбкой продемонстрировали корочки полковника и майора. «Новая русская журналистика — в погонах и с кокардой», — заключил Ефимов.

Митинг под лозунгом «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела» и всех политзаключенных состоялся накануне на проспекте Сахарова. Акция прошла мирно и без задержаний. По свидетельству очевидцев, в отличие от предыдущих протестных мероприятий там не было усиленных нарядов полиции, порядок в основном обеспечивали дружинники.

По данным «Белого счетчика», на митинге присутствовало более 25 тысяч человек, столичная полиция оценила число участников в 20 тысяч.