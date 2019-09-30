Детские онкологи из центра имени Блохина пожаловались на новое руководство и пригрозили увольнением

Сотрудники записали видеообращение, которое опубликовал «Альянс врачей».

Минувшим летом главой НИИ детской онкологии и гематологии стала Светлана Варфоломеева, после чего врачи стали жаловаться на доносы, угрозы увольнения и запугивание со стороны нового руководства. Об этом, в частности, писала газета «Коммерсантъ». В администрации центра Блохина обвинения отвергали и говорили, что речь идет лишь о сокращении вакансий.