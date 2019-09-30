На митинге на проспекте Сахарова в воскресенье, по некоторым данным, полицейские работали под видом журналистов

Как утверждает один из организаторов акции, представитель Либертарианской партии Михаил Светов, были замечены по меньшей мере двое полицейских с камерами и пресс-картами телеканала ТВЦ. По его словам, когда организаторы попросили у этих людей предъявить документы, они достали удостоверения полицейских.

Вчерашний митинг в поддержку политзаключенных был согласован с властями. По разным данным, на него пришли от 20-ти до 25-ти тысяч человек.