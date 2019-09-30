Защита актера Павла Устинова продолжит добиваться его оправдания

Защита актера Павла Устинова, которому сегодня Мосгорсуд изменил реальное заключение на 1 год условного срока, продолжит добиваться его оправдания. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Чешков. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что нужно изучить, чем мотивировал свое решение Мосгорсуд и доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции. В Кремле сказали, что не комментируют решение Мосгорсуда по делу Павла Устинова, как и другие судебные решения.

В середине сентября Тверской суд назначил Устинову 3,5 года колонии общего режима. Актера обвинили в том, что задерживавший его росгвардеец вывихнул плечо. Устинов настаивал, что не сопротивлялся при задержании. Он также подчеркивал, что не участвовал в несогласованной акции.