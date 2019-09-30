Сотрудники НИИ имени Блохина пригрозили массовым увольнением

Они записали видеообращение, в котором потребовали смены руководства. Авторы обращения утверждают, что их зарплаты зависят от лояльности руководству. Они также утверждают, что в больнице не борются с плохими условиями содержания пациентов.

Конфликт в НИИ продолжается с августа, когда появилась информация о планах сократить несколько сотен сотрудников. Персонал говорил, что новое руководство онкоцентра вынуждало их увольняться. Руководители НИИ эти обвинения отвергали.