Владимир Зеленский заявил, что Киев не ведет расследований по приказу других государств
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не ведет расследований по приказу других государств. Об этом сообщает издание «Украинская правда». По его данным, так украинский лидер ответил на вопрос о том, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что Украине нельзя что-либо приказать, поскольку это независимая страна. При этом он добавил, что украинские правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона.
Телефонный разговор Зеленского с Трампом в июле этого года стал поводом для начала процедуры импичмента президента США. Американского лидера подозревают в том, что он попросил украинского коллегу расследовать деятельность Хантера Байдена, сына своего конкурента на президентских выборах 2020-го года.