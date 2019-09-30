Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не ведет расследований по приказу других государств. Об этом сообщает издание «Украинская правда». По его данным, так украинский лидер ответил на вопрос о том, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что Украине нельзя что-либо приказать, поскольку это независимая страна. При этом он добавил, что украинские правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом в июле этого года стал поводом для начала процедуры импичмента президента США. Американского лидера подозревают в том, что он попросил украинского коллегу расследовать деятельность Хантера Байдена, сына своего конкурента на президентских выборах 2020-го года.