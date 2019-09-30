Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина собираются уволиться, ссылаясь на плохие условия труда

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина собираются коллективно уволиться, ссылаясь на плохие условия труда. Вместо решения насущных задач, руководство занимается политическими играми и необоснованными кадровыми вопросами, — говорится в видеообращении онкологов.

Медики также требуют прозрачного распределения зарплаты. Обращение онкологов поддержали родители больных детей.

Конфликт в НИИ имени Блохина продолжается уже с августа, когда было объявлено о намерении сократить более семисот человек. Минздрав примет меры и прояснит ситуацию в онкоцентре, — пообещали в Кремле.