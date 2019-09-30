ПАСЕ включила в повестку осенней сессии дебаты о нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов в Москве

Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии дебаты о нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов в Москве. Российская делегация пыталась это опротестовать.



Инициатива Бюро ПАСЕ была поддержана большинством голосов. 77 делегатов высказались «за», 33 были против, 12 воздержались. Обсуждение планируется провести в четверг в 16:30 по московскому времени. Принятия резолюции по его итогам утвержденный формат не предусматривает.

Предложение было внесено политгруппой «Альянс либералов и демократов за Европу», представители которой изначально настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступающий против данной инициативы, отметил в своем выступлении, что предлагаемая тема выглядит «несколько искусственно» в свете того, что все нарушения на летних акциях «уже урегулированы судом», а задержанные отпущены. Он также подчеркнул, что «в Москве регулярно проходят митинги, власти разрешают мероприятия оппозиции».

В свою очередь член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов, комментируя данное решение, назвал его «откровенным политическим хамством» и «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России. Он также подчеркнул, что данный вопрос абсолютно не входит в компетенцию ПАСЕ.

Напомним, в конце июня ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которых она была лишена в 2014 году после присоединения Крыма и событий на востоке Украины.