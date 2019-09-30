Защита актера Павла Устинова намерена добиваться и дальше его оправдания

Мосгорсуд назначил актеру Павлу Устинову один год условно.

Напомним, ранее его приговорили к 3,5 годам в колонии, признав виновным в применении насилия к представителю Росгвардии в ходе протестной акции в Москве. Сегодня суд посчитал доказанной вину Устинова в том, что он применил насилие, но изменил категорию преступления с тяжкой на средней тяжести.

Борьба за отмену приговора Павлу Устинову и других фигурантов «московского дела» должна продолжаться, — считает актер Анатолий Белый.

Он считает, что в сложившейся ситуации каждый человек должен сам решить, как он может помочь неправомерно осужденным и что следует делать.