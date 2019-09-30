Руководство Спартака отправило в отставку главного тренера Олега Кононова

Домашнее поражение от Оренбурга стало для москвичей четвертым подряд в Премьер Лиге.

Судьба Олега Кононова была предрешена. Неудовлетворительные результаты, отсутствие у команды внятной игры, резкое недовольство болельщиков давлели над белорусским специалистом. В воскресном матче против Оренбурга фанаты нецензурно оскорбляли тренера уже с трибун. Ждать в такой ситуации до декабря, как обещал ранее владелец клуба Леонид Федун, было уже рискованно.

Спартак принял заявление Кононова об отставке, которое тот подал сразу после матча. К игре 12-го тура против Краснодара красно-белых будет готовить Сергей Кузнецов. Однако даже в клубе не скрывают, что мера эта временная. И поиски нового главного тренера уже начались.

Среди претендентов фигурирует немало бывших спартаковцев. Это и Валерий Карпин, ныне возглавляющий Ростов. И работающий в Урале Дмтирий Парфенов. Безработный на сегодня Дмитрий Аленичев и наставник сборной России Станислав Черчесов.

Не исключают СМИ и возвращение в Спартак итальянского специалиста Массимо Карреры. Под руководством которого красно-белые после долгого перерыва стали Чемпионами России.