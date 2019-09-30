Свыше 30 миллионов российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января будущего года. Как сообщили Интерфаксу в Минтруде, это произойдет благодаря запланированной индексации более чем на 6,5%. Вице-премьер Татьяна Голикова недавно говорила, что средний размер пенсии в 2020-ом году составит около 15 тысяч рублей, если говорить о размере страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров – то это будет почти 16 с половиной тысяч рублей.