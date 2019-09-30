Мосгорсуд назначил актеру Павлу Устинову один год условно

Ранее его приговорили к 3,5 годам в колонии, признав виновным в применении насилия к представителю Росгвардии в ходе протестной акции в Москве. Сегодня суд посчитал доказанной вину Устинова в том, что он применил насилие, но изменил категорию преступления с тяжкой на средней тяжести. Защита заявила, что будет обжаловать сегодняшнее решение Мосгорсуда.

Сегодняшнее решение суда – несправедливое, — считает актер театра и кино Филипп Авдеев. По его словам, акции в поддержку Устинова и других фигурантов дела необходимо продолжать.

Сегодня же Мосгорсуд отказался отменить арест фигурантам «московского дела» Никиты Чирцова и Сергея Фомина.