В Париже прощаются с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

На официальной церемонии, которая проходит в эти минуты в церкви Сен-Сюльпис, присутствуют лидеры восьми десятков государств.

Народное прощание с пятым президентом Пятой Республики началось еще накануне днем. Гроб с телом политика был выставлен в Доме инвалидов. Туда могли прийти все желающие. Очередь из нескольких тысяч желающих растянулась на сотни метров.

Сегодня утром там прошла уже закрытая церемония, на которой присутствовало около 200 человек. Перед собравшимися выступил 23-летний внук экс-президента Мартин Ширак-Рей. А вот вдова политика Бернадетт Ширак, по данным Le Figaro, не появлялась на публике после кончины супруга. В полдень по местному времени в память о Шираке впервые после апрельского пожара зазвонил большой 13-ти тонный колокол Собора Парижской Богоматери.

После того, как Шираку были отданы воинские почести, траурный кортеж в сопровождении десятков полицейских мотоциклистов направился в церковь Сен-Сюльпис. Выезд колонны из Дома инвалидов и ее следование по набережной Орсе и бульвару Сен-Жермен проходило в присутствии многочисленных парижан, которые пришли проводить в последний путь своего многолетнего лидера. Несмотря на пасмурную погоду и небольшой дождь люди также заполнили всю площадь перед Сен-Сюльпис еще за несколько часов до прибытия иностранных делегаций. Прибывший траурный кортеж с телом популярного политика, служившего Франции полвека, был встречен аплодисментами. Гроб, накрытый французским триколором, внесли в Сен-Сюльпис под пение церковного хора.

На церемонии в старинном соборе, которая продолжается и в эти минуты, присутствуют родственники Ширака, нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон и его предшественники Валери Жискар д'Эстен, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также десятки лидеров других государств, в том числе российский лидер Владимир Путин.

Богослужение проходит под руководством архиепископа Парижа Мишеля Опети. Отмечается, что тексты, которые звучат в ходе церемонии, выбраны семьей Ширака. Позже Макрон даст обед для глав государств и правительств, прибывших почтить память Ширака.

Во Франции сегодня объявлен день национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги. В 15 часов по местному времени ( 16 по Москве) в образовательных и общественных учреждениях страны пройдет минута молчания.

Сегодня до конца дня Жака Ширака в соответствии с пожеланием его супруги похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.