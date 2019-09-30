AldriMer: На территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии замечены бойцы российского спецназа

На территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии замечены бойцы российского спецназа. Об этом сообщает норвежское издание AldriMer. Оно ссылается на источники в разведслужбах Норвегии и её союзников по НАТО. Утверждается, что американцы передали Осло снимки с разведывательных самолётов. Официально в Министерстве обороны Норвегии, а также в Министерстве обороны России информацию пока не комментировали, отмечает РБК.