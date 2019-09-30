Глава Калмыкии Бату Хасиков вступился за нового руководителя Элисты

Он назвал Дмитрия Трапезникова антикризисным менеджером, опыт которого необходим для восстановления городского хозяйства. В видеообращении, размещенном в Инстаграме, Хасиков отметил, что приглашение Трапезникова – его личное решение.

В воскресенье в Элисте прошла акция против Трапезникова, который ранее занимал руководящие посты в самопровозглашенной Донецкой республике. В Элисте многие считают, что Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение свидетельствует о полном неуважении к местным жителям. Исполняющим обязанности главы города Трапезникова назначило городское собрание Элисты.