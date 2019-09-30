Мосгорсуд приговорил Павла Устинова к году лишения свободы условно по делу о применении насилия против росгвардейца

Мосгорсуд приговорил актера Павла Устинова к году лишения свободы условно по делу о применении насилия против росгвардейца. Апелляционная инстанция пересмотрела приговор, назначенный судьёй Тверского суда Алексеем Криворучко.

Заседание по делу Устинова сегодня продолжилось просмотром двух видеозаписей задержания обвиняемого, во время которого тот якобы вывихнул руку росгвардейцу Александру Лягину. Это те же видео, которые ранее отказался смотреть судья первой инстанции. На записях видно, как группа бойцов подбегает к Устинову, валит его на землю и бьет дубинками. Лягин, который сегодня тоже присутствовал на процессе, рассказал, что обвиняемого задержали из-за того, что тот выкрикивал лозунги и мог координировать протесты с помощью мобильного телефона. После нескольких вопросов к потерпевшему судебное следствие завершилось, и суд перешёл к прениям. Прокурор Зверева заявила, что суд первой инстанции исследовал обстоятельства дела верно и Устинов виновен в преступлении. При этом, по мнению стороны обвинения, Тверской суд не уделил достаточно внимания смягчающим обстоятельствам, включая положительные характеристики обвиняемого и поручительства. В связи с этим Зверева попросила дать Устинову те же 3,5 года, назначенные судьёй Криворучко, но условно. Защита, напротив, назвала приговор первой инстанции незаконным. Адвокат Анатолий Кучерена подчеркнул, что ни одного доказательства вины его подзащитного в деле нет. Обвиняемый же назвал своё задержание стечением обстоятельств, попросил об оправдании и сказал, что «не хочет ничьей крови». Коллегия под председательством судьи Елены Ивановой совещалась около 15 минут, а после возвращения приговорила актера к году лишения свободы условно.

Сам Устинов исходом остался недоволен — после заседания он сказал журналистам, что планирует обжаловать приговор.

В ходе процесса Устинов не раз заявлял, что в акции протеста 3 августа не участвовал и перед задержанием ждал у метро своего друга. Защита назвала сегодняшнее решение по делу политическим.

Сегодня к делу также был приобщен административный протокол, по которому Устинова оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа. По словам адвокатов, ранее им не было известно об этом документе.

Борьба за отмену приговора в отношении Павла Устинова и других фигурантов московского дела должна продолжаться, — считает актер Анатолий Белый.

По мнению Белого, в сложившейся ситуации каждый человек должен сам решить, как он может помочь неправомерно осужденным и что следует делать.

Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на так называемое конвейерное правосудие по делам о протестах в Москве, — пишет газета «Ведомости». Лев Гулько подробнее о публикации под заголовком «Слишком послушный суд».

Пресс-служба Мосгорсуда оставила без комментариев обращение «Ведомостей».

Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным митингам в Москве. В частности, речь идет о нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов. Дискуссия состоится в ближайший четверг, несмотря на возражения российской делегации. Руководитель делегации Петр Толстой заявил, что власти разрешают мероприятия оппозиции. По словам Толстого, все нарушения, допущенные летом, уже урегулированы судом, все задержанные – отпущены. Эта тема дебатов выглядит несколько искусственной, — подчеркнул российский представитель.

Сегодня Мосгорсуд оставил под арестом еще одного обвиняемого по «московскому делу» Никиту Чирцова. 22-летнего предпринимателя обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти на акции 27 июля. Молодой человек отказывается признавать вину.