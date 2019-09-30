Мосгорсуд приговорил к году условно фигуранта московского дела, актера Павла Устинов

Мосгорсуд приговорил к году условно фигуранта московского дела, актера Павла Устинова.

Этот приговор несправедлив и неправомерен. Акции в поддержку Устинова и других фигурантов московского дела необходимо продолжать, — считает актер театра и кино Филипп Авдеев.

Защита Устинова также намерена добиваться полной отмены приговора в отношении актера.

Борьба за отмену приговора в отношении Павла Устинова и других фигурантов московского дела должна продолжаться, — считает актер Анатолий Белый.

По мнению Белого, в сложившейся ситуации каждый человек должен сам решить, как он может помочь неправомерно осужденным и что следует делать.