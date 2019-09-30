Актер Авдеев объявил о намерении продолжать кампанию за оправдание Павла Устинова

Актер Филипп Авдеев объявил о намерении продолжать кампанию за оправдание Павла Устинова. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно же, мы будем продолжать дальше нашу активность. Какими способами мы будем это делать, пока не знаю. Возможно, будут продолжаться пикеты, возможно, будет какой-то очередной вброс в медиа пространство, чтобы привлечь к этому еще больше людей. Но так это оставлять мы, конечно, не будем. Такой приговор не может быть правомерен, если человек ни в чем не виноват», — сказал он.

Мосгорсуд приговорил актера Павла Устинова к году лишения свободы условно по делу о вывихе плеча сотруднику Росгвардии. На записях, рассмотренных сегодня в суде, видно, как группа бойцов подбегает к стоящему с телефоном у метро П.Устинову, валит его на землю и бьет дубинками. После завершения заседания адвокаты П.Устинова заявили о намерении обжаловать решение суда.