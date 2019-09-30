Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок в три с половиной года колонии на один год условного заключения

Защита будет обжаловать это решение и добиваться оправдания. Сам Устинов постоянно говорил, что оказался на протестной акции случайно. Он ничего не скандировал, а задержали его в тот момент, когда он хотел позвонить другу. Актера обвинили в применении насилия представителю Росгвардии.

Защита Павла Устинова намерена требовать полного оправдания и отмены приговора. Об этом в эфире РБК сообщил адвокат Устинова Дмитрий Чешков.

Устинов не признает своей вины.