В России рассматривают возможность введения электронных водительских прав

Это в интервью ТАСС заявил глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По словам Черникова, предполагается создание электронной версии водительского удостоверения и его последующая интеграция в смартфон. «Сразу хочу сказать, что в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению» — уточнил глава ГАИ. Оформить удостоверение в форме пластиковой карточки можно будет по-прежнему.

Сроки реализации данного проекта не называются, Черников отметил, что необходимо провести модернизацию оборудования и внести изменения в нормативно-правовые акты.