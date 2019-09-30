Минтруд предупредил россиян о мошенниках, предлагающих пособия от имени министерства

Как сообщает пресс-служба ведомства, от имени Минтруда рассылают письма с предложением для граждан, работавших в 1991-2019 годах, «вывести пособия» в размере 115 тысяч рублей. Они организованы мошенниками и не имеют отношения к Министерству труда и социальной защиты России.

В пресс-службе уточнили, что Минтруд России не осуществляет рассылки сообщений гражданам.

«Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах», — говорится в сообщении ведомства.