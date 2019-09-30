В Госдуме обсудят инициативу по ограничению доли иностранного капитала в значимых для России интернет-ресурсах

В случае его принятия в частности компании «Яндекс» придется изменить структуру владения.

Законопроект, предлагающий ввести понятие «значимого информационного ресурса в интернете», 10 октября собирается обсудить Комитет Госдумы по информационным технологиям, сообщили в его пресс-службе. Во встрече примут участие представители органов исполнительной власти и эксперты. Они определят дальнейшую судьба инициативы, предусматривающей ограничение до 20% доли иностранного участия в уставном капитале российских ресурсов, которые активно используют граждане. За нарушение этого требования предлагается запретить рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках. Автор законопроекта, депутат от «Единой России» Антон Горелкин отмечал ранее, что инициатива нацелена в частности на Mail.ru и «Яндекс» — его головной компанией является нидерландская Yandex N.V., а Аркадий Волож, которому принадлежит пакет из 10% акций и почти 50% голосов имеет гражданство России и Мальты. В компании предложение депутата оценили негативно. Два месяца назад, после внесения законопроекта, акции «Яндекса» на бирже NASDAQ резко потеряли в цене.

Год назад появились слухи о том, что Сбербанк, чтобы спасти «Яндекс» от прямого госконтроля собирался купить 30% доли компании. Отмечалось, что об усилении контроля задумывались силовики, которым была непонятна структура владения «Яндексом».