Замглавы МИДа Рябков обвинил Соединенные Штаты в развязывании визовой войны

Это Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь». Ранее США не выдали визы нескольким членам российской делегации, которые должны были принять участие во встречах ООН, проходящих в Соединенных штатах.

«В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, — вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США» — сказал замглавы ведомства, комментируя возможность введения ответных мер. Он не уточнил, будут ли они симметричными, добавив, что США своими действиями продемонстрировали неуважение к самой ООН.

Дипломат также отметил, что Россия хотела бы договариваться с американскими коллегами, вместо того, чтобы действовать по принципу «око за око, зуб за зуб». По словам Рябкова, у представителей штатов приоритеты другие.