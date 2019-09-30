Полиция в Петербурге задержала возможного автора оскорбительной надписи о Путине на ограде Русского музея

Мужчина отказывается объяснять, зачем он это сделал.

Предполагаемый автор надписи оказался в полиции уже через час после того, как закончил рисовать буквы. Правоохранители выследили коротко стриженого мужчину в светлых кроссовках с помощью видеонаблюдения. Его задержали на Дворцовой площади. В полиции уверены, что именно он белой краской из баллончика написал на ограде Русского музея цензурный, но неуважительный текст. В нём автор упомянул Путина и ФСБ. Пока мужчина выводил буквы, ему никто не помешал, хотя мимо проходили люди. Задержанный категорически отказался объяснить, зачем испортил ограду. Портал «Фонтанка.ру» рассказывает, что автор надписи не связан с политикой и не появлялся на митингах и акциях. Его судили за алименты, но после четырёх месяцев колонии-поселения он заплатил долги.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «вандализм». По ней автору надписи грозит штраф, обязательные работы или трёхмесячный арест. Если же суд решит, что его действия продиктованы враждой, вандалу могут назначить три года тюрьмы.