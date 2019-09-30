Мосгорсуд приговорил актера Павла Устинова к году лишения свободы условно по делу о вывихе плеча росгвардейца

Коллегия по председательством судьи Елены Ивановой пересмотрела приговор, назначенный судьей Тверского суда Алексеем Криворучко.

Процесс по делу Устинова сегодня продолжился просмотром двух видеозаписей задержания обвиняемого, во время которого тот якобы вывихнул руку росгвардейцу Александру Лягину. Это те же видео, которые ранее отказался смотреть судья первой инстанции. На записях видно, как группа бойцов подбегает к Устинову, валит его на землю и бьет дубинками. Лягин, который присутствовал на процессе, рассказал, что обвиняемый выкрикивал лозунги и мог координировать протесты с помощью мобильного телефона. После нескольких вопросов к потерпевшему судебное следствие было признано законченным, и суд перешёл к прениям. Прокурор Зверева заявила, что суд первой инстанции исследовал обстоятельства дела верно и Устинов виновен в совершении преступления. При этом, по мнению стороны обвинения, не были достаточно учтены смягчающие обстоятельства и положительные характеристики обвиняемого. В связи с этим Зверева попросила дать Устинову те же 3,5 года, назначенные Тверским судом, но условно. Защита, напротив, назвала приговор первой инстанции незаконным. Адвокат Анатолий Кучерена подчеркнул, что ни одного доказательства вины его подзащитного в деле нет. Сам Устинов назвал своё задержание стечением обстоятельств, попросил об оправдании и сказал, что «не хочет ничьей крови». Коллегия под председательством судьи Елены Ивановой совещалась около 15 минут, а после возвращения приговорила Устинова к году лишения свободы условно.

После завершения заседания адвокаты Устинова заявили о намерении обжаловать решение суда.