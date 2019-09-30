Мужская сборная Сербии по волейболу стала чемпионом Европы по волейболу. В финале первенства Старого Света сербы одержали победу над командой Словении.

Нынешний турнир проходил сразу в четырех странах, однако его финальную стадию проводили Франция и Словения. В Любляне хозяева получили фантастическую поддержку зала. И, во многом благодаря этому, сумели дойти до финала. К слову, именно словенцы остановили на турнире российских волейболистов.

В решающем матче словенские волейболисты выиграли первую партию. Но на большее их не хватило. Возможно, в Париже словенцам не доставало родных стен. А скорее всего, класс сербской команды оказался. Сербия подила 3-1 и во второй раз в своей истории стала сильнйешей на континенте. Впервые сборная Сербии выиграла Первенство Европе в 2011 году.

В отличии от российских волейболистов, финалисты завершившегося Евро на Олимпиаду в Токио еще не отобрались. Решать эту задачу им предстоит в январе на отборочном турнире.