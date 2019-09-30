Журналисты пикетировали администрацию президента, чтобы привлечь внимание преследованию псковской журналистки

Журналисты пикетировали администрацию президента в Москве, чтобы привлечь внимание уголовному преследованию псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма из-за высказывания в эфире «Эха Москвы во Пскове» о взрыве в управлении ФСБ Архангельска. Участники одиночных пикетов требовали прекратить дело Прокопьевой. В акции приняли участие журналисты нескольких изданий, — сообщает «Радио Свобода». Сама Прокопьева не признает себя виновной, она находится под подпиской о невыезде.