Россия пока не будет создавать глобальную систему спутникового интернета. Проект, на который планировалось потратить более 530 миллиардов рублей, не заинтересовал инвесторов.

Многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система «Эфир» должна была конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом. Единственным потенциальным инвестором был банк ВЭБ, однако год назад он отказался от участия. В связи с этим «Роскосмос» исключил проект из национальной программы «Цифровая экономика». В госкорпорации полагают, что аналогичные задачи можно решить в рамках спутниковой программы «Сфера» с меньшими затратами. Решение было принято на заседании рабочей группы 20 сентября, представители бизнеса не имели возражений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания. Информацию подтвердил представитель «Цифровой экономики». Теперь, по данным издания, власти перестанут искать инвесторов для запуска «Эфира» и заниматься его проектированием. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего программу, уточнил, что с правительством решение пока не согласовано.

«Эфир» был частью комплексного проекта «Сфера», который президент Владимир Путин анонсировал летом прошлого года. По данным «Коммерсанта», «Сфера» будет включать более 600 спутников. Завершение проекта планируется до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования.