Команда «Трансперенси Интернешнл Россия» выяснила, с какими инициативами и в чьих интересах выступают депутаты Госдумы. О методах и практике лоббирования в российском парламенте «Эху» рассказала представитель Трансперенси Светлана Тельнова.

«Как показало исследование, депутаты Государственной думы выступают не только объектами лоббирования, но и, в силу отсутствия законодательного регулирования в России, сами становятся субъектами лоббирования. То есть защищают и продвигают интересы, связанных с ними групп интересов. Мы посмотрели, какие законопроекты они вносят, с какими группами интересов они связаны исторически и оценили степень их влиятельности на законотворческий процесс», — сказала она.

По словам Тельновой, только 67 депутатов Госдумы из 450 не относятся ни к какой группе интересов.