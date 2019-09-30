Гособвинение попросило назначить условный срок фигуранту так называемого «московского дела» Павлу Устинову, которого ранее приговорили к 3,5 годам колонии по обвинениям в применении насилия к омоновцу. Свое ходатайство прокуратура заявила на рассмотрении апелляции в Мосгорсуде.

Прокуратура, которая изначально настаивала на том, что Павла Устинова необходимо отправить в колонию на шесть лет, теперь просит приговорить его к 3,5 годам условно с испытательным сроком в 4 года. Представитель гособвинения отметила, что вина Устинова была доказана представленными материалами, но все же суд первой инстанции не учел его положительные характеристики. К тому же в данном случае, говорит прокурор, справедливости можно добиться и без реального срока. С этим согласился и сотрудник Росгвардии Александр Лягин, в применении насилия к которому обвинили актера. Он считает, что Устинов виноват, но отправлять его в колонию не обязательно. Лягин в суде утверждал, что молодой человек выкрикивал лозунги, а задержали его, потому что он мог координировать действия демонстрантов в телефоне. Потерпевший также пожаловался на развернувшуюся против него в соцсетях травлю. По его словам, и на него и на самого Устинова идет большое моральное давление. Между тем, в суде сегодня показали видеозапись задержания, которую предоставила защита. Кроме того, к материалам дела приобщили экспертизу, которая подтверждает, что Устинов не хватал росгвардейца за руку, то есть не применял к нему насилия.

После многочисленных акций в поддержку Устинова, в которых в том числе участвовали известные актеры, его отпустили из СИЗО. Вслед за этим и гособвинение смягчило свою позицию.