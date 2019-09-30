Исследование «Трансперенси интернэшнл» показало, что большая часть депутатов Госдумы занимается лоббизмом. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Барнауле.

«Как показало исследование, депутаты Государственной думы выступают не только объектами лоббирования, но и, в силу отсутствия законодательного регулирования в России, сами становятся субъектами лоббирования. То есть защищают и продвигают интересы, связанных с ними групп интересов. Мы посмотрели, какие законопроекты они вносят, с какими группами интересов они связаны исторически и оценили степень их влиятельности на законотворческий процесс», — сказала она.

С.Тельнова добавила, что, согласно результатам исследования, только 67 депутатов Госдумы не отнесены ни к какой группе интересов. При этом, как отметила С.Тельнова, эти депутаты не имеют заметного влияния на законодательный процесс.

В «Трансперенси Интернешнл — Россия» считают необходимым разработку норм и правил для лоббирования с привлечением экспертного и бизнес-сообщества. Как написано на сайте центра, это «позволит снизить коррупционные риски законотворческого процесса и повысит доверие к парламенту».