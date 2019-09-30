Россияне считают бедной семью, в которой средний доход на одного человека не превышает 12,5 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на опрос Левада Центра. Авторы исследования также попросили респондентов назвать объём среднедушевого дохода их семьи за прошлый месяц. Он оказался в 2 раза ниже оценки нормального дохода и составляет примерно 17 тысяч рублей. Доход в 39 тысяч и более только у семи процентов респондентов. Напомню, прожиточный минимум в стране во втором квартале 11 тысяч 200 рублей.