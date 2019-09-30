Сотрудникам, которые выдают российские паспорта жителям Донбасса, в несколько раз повысят зарплату

Сотрудникам органов внутренних дел Ростовской области, которые выдают российские паспорта жителям Донбасса, в несколько раз повысят зарплату. Постановление правительства России опубликовано на портале нормативных правовых актов. В проекте также указывается, что этим сотрудникам для назначения пенсий нужен засчитывать один месяц службы за полтора. Речь идёт о работниках временных подразделений МВД, которые в упрощённом порядке выдают паспорта жителям Донецкой и Луганской областей Украины.