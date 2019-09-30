Мосгорсуд приобщил к материалам уголовного дела против Павла Устинова видеозаписи, которые отказался изучать суд

Мосгорсуд приобщил к материалам уголовного дела против актёра Павла Устинова видеозаписи, которые отказался изучать суд первой инстанции. В частности, это видео задержания. На которой видно, что Устинов не оказывал сопротивлении росгвардейцам, и не мог вывихнуть плечо пострадавшему сотруднику Александру Лягину. Рогвардеец заявил сегодня в суде, что считает Устинова виновным. Но приговор не должен быть связан с реальным лишением свободы. Лягин пожаловался, что сейчас на него оказывается сильное давление.

Сегодня в Мосгорсуде рассматривается апелляция на приговор Устинову. Он осуждён на 3,5 года колонии по статье «Применение насилия к представителю власти».