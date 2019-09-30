В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра
В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать до среды.
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В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать до среды.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…