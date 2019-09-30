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11:00, 30 сентября 2019

В Чечне на официальном уровне сегодня не вспоминают события 20-летней давности

30 сентября 1999 года сухопутные силы российской армии вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чеченской республики. Началась вторая чеченская кампания. Решение было принято за неделю до этого. Президент России Борис Ельцин подписал указ 23 сентября. Тогда же российская авиация начала бомбить Грозный и его окрестности.

Россия столкнулась с угрозой появления на Кавказе «Соединённых штатов Ислама». Поэтому и пришлось действовать, говорил 20 лет назад Владимир Путин. Тогда он был премьер-министром:

-Что, собственно говоря, не устраивало Чечню, ведь де-факто ей была предоставлена полная государственная независимость? Что, собственно, заставило неких людей с оружием в руках ворваться на территорию Дагестана и потребовать отторжения от РФ дополнительно к территории от Каспийского до Чёрного моря и образования Соединённых Штатов Ислама? Разве на это толкнула необходимость борьбы за независимость Чечни? Мы же с вами понимаем, что это чушь, бред! Это ничего общего не имеет с интересами чеченского народа.

К декабрю 99 года федеральные силы контролировали всю равнинную часть территории Чечни.



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