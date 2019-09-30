Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на «конвейерное правосудие» в России»

Претензии связаны с судами по делам участников акций протеста в Москве.

Жалоба направлена спецдокладчику ООН по вопросу независимости судей и адвокатов. Правозащитники пишут, что все без исключения решения столичных судов принимались в интересах исполнительной власти, независимо от наличия или отсутствия существенных аргументов. В документе, который цитирует газета «Ведомости», говорится, что в общей сложности в московские суды с 27 июля по конец августа поступило 2312 административных дел, составленных на участников несогласованных акций. Штрафы по ним составили 15 — 20 тысяч рублей. Некоторые активисты и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму были арестованы, иногда по нескольку раз подряд. Кроме того, после демонстрации 27 июля более десятка человек были отправлены за решетку по обвинению в участии в массовых беспорядках и насилии, хотя демонстрации носили мирный характер. Судебные процессы проходили в ускоренном режиме, многие за один день. В «Агоре» считают, что московские суды следовали только требованиям обвинителей, не принимая в расчет позицию защиты. В качестве примера непоследовательной позиции обвинения и судов приводится дело актера Павла Устинова.

«Агора» просит ООН поставить перед властями России вопрос о несоблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах и назначить экспертов для подготовки доклада в ООН.