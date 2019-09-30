Мосгорсуд решил приобщить к делу видео задержания актёра Павла Устинова на протестной акции 3 августа

Судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался смотреть видеозапись и приговорил Устинова к 3,5 годам колонии. Кроме того, Мосгорсуд огласил выводы эксперта, который не увидел применения насилия к сотруднику Росгвардии. Экспертиза была проведена по инициативе защиты и в суде первой инстанции не исследовалась, сообщает ТАСС.

Между тем сотрудник Росгвардии Александр Лягин пожаловался в суд на моральное давление и травлю в социальных сетях.