Недавно отпущенный на свободу активист Миняйло призвал отстаивать невиновность фигурантов «московского дела»

Недавно отпущенный на свободу активист Алексей Миняйло призвал отстаивать невиновность фигурантов «московского дела». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо понимать, что все невиновны. Даже Подкопаев, которому инкриминируется самое серьезное деяние: то, что он распылил газ в лицо росгвардейцу. Это нехорошо, я не одобряю этот поступок, но это не насилие опасное для здоровья омоновца. Если у этого омоновца нет астмы, это не опасно для его здоровья. А если у него есть астма, то сидеть должен Золотов, за то, что у него работают астматики, которым это противопоказано», — сказал он.

Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня апелляцию на приговор участнику протестной акции 27 июля Ивану Подкопаеву. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Как утверждает следствие, он, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев. Двое силовиков, как сообщалось, получили ожог слизистой глаз.

И.Подкопаев признал вину, поэтому его дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, за один день. Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста политзаключенным.

Фигурантами уголовных дел, возбужденных после летних акций за честные выборы, стали 19 человек. Несколько человек были освобождены, часть активистов находятся под следствием, в отношении нескольких вынесли приговоры.